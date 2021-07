Endine telenägu Meelis Kompus: saatekülaline pani keset salvestust diivanipadja pähe ja nimetas selle kübaraks!

Meelis Kompus alustas tööd ajakirjanikuna juba kakskümmend aastat tagasi. Ta on eestlastele tuntud nägu läbi rahvusringhäälingu saadete, kuid samuti ka erakanalite kaudu. Mees on pidanud meie presidendi vastuvõttudel haruldast heeroldi ametit. Räägime saates, kuivõrd keeruline on vastuvõtule saabunud külaliste nimede hääldamine ja milliseid vimkasid viskavad külalised heeroldile.