Jan Uuspõld uuest lavastusest: ma pole mitte kunagi varem olnud seotud nii laheda muusikalise projektiga!

Suur suvelavastus rockooper «Johnny» pakub publikule kaunist lugu õnne, armastuse ja iseenda otsimisest ja leidmisest. Kirsiks tordil on see, et laval on tõeline professionaalide seltskond koos tippnäitlejate ning muusikalegendidega.

Sisu annab ülevaate sellest, kuidas peategelane Johnny on oma elus jõudnud punkti, kus talle näib, et kõik teavad alati paremini, kes ta on, mida tal vaja on ja mida ta tegema peab. Kui ta satub aga tühjast tõusnud skandaali keskmesse, toob see kaasa pöördelised sündmused nii isiklikus elus kui laiemalt. Kaasahaaravat loo edasiarendust saab tõlgendada juba tähelepanelik vaataja kohapeal.

«Ma pole olnud mitte kunagi nii ägedas muusikalises lavaprojektis! Meie progeroki ooperi originaalkoosseis on kihvt. Tunnen, et siia sattumine oli puhas lotovõit. Olen õppinud aegade jooksul progerokki kuulama, sedalaadi muusika nautimine on tegelikult paras elamus ise. Tore on olla aga koos legendidega kogu selle asja sees - Ehalast Kappelini ja vastupidi. Lavastus on andnud mulle fantastilise kogemuse,» sõnas Jan Uuspõld raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kaasnäitleja Liisa Pulk jagas ooperi teemadel samuti vaid positiivseid kommentaare. «Pean Jani poolt öelduga nõustuma. Kogu projekt on legendidest tiine. Mina laulan....ja Margus Kappel, Priit Kuulberg ning Jaanus Nõgisto mängivad mulle tausta. See on erakordne elamus,» muigas ta.

«Eks see kõik on muidugi ka paras väljakutse, sest muusika pole meie kõrvadele sugugi harjumuspärane. See on nii mänguline! Kui näidendi tekst on toodud kaasaega, siis muusika on jäänud sada protsenti muutumatuks - just nii nagu see oli aastal 1980,» lisas Pulk.

Uuspõld märkis, et muusikalised juhid nõuavad osatäitjatelt suurt panustamist. «Seal on laulmises väga konkreetsed skeemid. Ehala on ju ise väga nõudlik ja kompromisse ta ei tee. Aga nii ongi ilmselt ainuõige...muidu ei hakka see materjal kõlama nii nagu peab,» lisas Uuspõld.

Liisa Pulk astub laval üles lausa mitmes erinevas rollis. «Kõigepealt olen ma anonüümne laulja ja tantsija sirmi taga, seejärel esinen samas rollis sirmi ees, lisaks mängin ka ühte anonüümset reisijat bussis. Lõpus kehastan lavastuses Kerttut - ta on edukas, ülbe, rikas, kena noor neiu, kes maadleb oma isiklike probleemide ning välimusega,» rääkis Pulk.

«Mina aga mängin näidendis Johnny isa. Tegemist on päris vastutusrikka rolliga, sest läbi minu ja Johnny suhte tuleb välja keskne teema, milleks on põlvkondade vahelised mured. See on klassikaline ja igihaljas vanade ja noorte küsimus,» kirjeldas Uuspõld.

Rockooperi esietendus toimub 5. augustil Tartu lauluväljakul. Väravad avatakse kell 20.00 ning kohapeal on võimalik tutvuda «Johnny»-teemaliste näitustega.