Aasta naisartist Anett annab uhke esinemise Keila Joa lossipargis: see on mu karjääri seni suurim kontsert!

Anett Kulbin, artistinimega Anett pälvis tänavu aasta naisartisti ning popartisti auväärsed tiitlid. Noor muusik on loomingulainel, sest muuhulgas ilmus tema debüütalbum «Morning After» ja sel nädalal leiab aset ka uhke esitluskontsert.

«Mu albumil on seinast seina mõtteid ning tundeid. Materjalis on ka üksjagu elulist...just seda, mis kirjutamise hetkel minu sees toimumas oli,» kirjeldas Anett.

Muusik lisas, et koroonaperiood on toonud tema ellu üksjagu muutusi. «Kolisin koroonapandeemia alguses linnast maale. Minus oli kurbust, eneseotsingut...kuid ka rõõmu ning enda leidmist. Minu muusika kannab endast seinast seina tunnetemaailma,» muigas ta.

«Mulle meeldib äärmustes olemine! Osa sellest plaadist valmis New Yorkis. Nautisin selle linna energiat, mis on suure tähega suure linna energia. Samas balansiks, mulle meeldib väga ka maal elada. Tunnen täna, et olen enda jaoks õige balansi üles leidnud. Äärmustes olles näeb asju, mida me muidu ringi kombates ei näeks. Ringi rändamine toob alati mingeid häid külgi välja,» sõnas muusik.

Anettil toimub 1. augustil suurejooneline soolokontsert, maalilises Keila Joa lossipargis. Lauljatar kirjeldas, mis tunded teda valdavad suure esinemise eel. «Natuke ärevust hakkab juba kogunema. Esinemise paus on olnud küllaltki pikk - alates jaanuarist kuni juunini, olid vaid üksikud teleasjad ning ülekande LIVE'd. Nii suure koosseisuga olen esimest korda laval ja on oodata ka erinevaid külalisartiste - näiteks Rita Ray ja YASMYN. See saab olema tõeline sõprade kokkutulemine,» lisas ta.