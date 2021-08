NOËP jõudis elektroonilise muusika juurde tänu ühele konkreetsele ööle. Ta kuulas just seda artisti!

Andres Kõpper, artistinimega NOËP on sündinud 22. märtsil 1990, ehk teda võib pidada juba peaaegu, et taasiseseisvunud Eesti lapseks. Noor muusik kirjeldas raadio Elmar eetris, millised artistid meenutavad talle kõige paremini lapsepõlve. «Tooksin välja sellised kollektiivid nagu Kukerpillid, Apelsin ja Meie Mees...oleneb tegelikult, kuhu maani arvestada, et tegu on veel lapsepõlvega,» muigas ta.

«Käisin Nõmme põhikoolis. Meil korraldati igal aasta üritust Playback Show - mina maigutasin oma suud loo järgi «Sinine vilkur». Kujutan ette, et sellest etteastest on koolil isegi veel videomaterjal alles ja see on tõenäoliselt ka väga naljakas ülesvõte,» naeris NOËP.

Muusik kirjeldas, kes on teda läbi aastate kõige enam loomingulises mõttes mõjutanud. «Ansambel Tenfold Rabbiti ja muusikaprojekti NOËP ajal olen kuulanud väga erinevaid artiste. Elektroonilise muusika juurde jõudsin aga tänu väga konkreetsele tõukele - oli üks öö, mil avastasin loo «Eskmo - Cloudlight». Kuulasin seda lugu ühe jooksul mitmeid kordi järjest ja koguaeg oli kananahk ihu peal! See oli just see hetk, mil otsustasin, et hakkan ka ise analoogse muusika poole vaatama. Kuni selle ööni oli elektrooniline muusika mulle küllaltki võõras maa,» sõnas ta.

«Olen kuulanud aastate jooksul palju põnevat muusikat. Teiste hulgas on artistid Mura Masa, Flume, Disclosure...neid on olnud muidugi nii palju. Nimistus on vähem ja rohkem alternatiivsemaid tegijaid,» sõnas ta.

NOËP avaldas ka milliste hobidega ta vabal ajal tegeleb. «Mulle meeldib mõelda, et oskan surfata. Seda ei saa küll paraku väga tihti teha ja kahjuks mul ei ole see oskus ka veel kuigi käpas. Surfamine on eesmärk, mille järgi valin endale ka puhkusereise. Teisisõnu, ma ei viitsi lennata paikadesse, kus surfamise võimalus puudub. Lisaks sellele, mulle meeldib meisterdada puidust asju, näiteks lihtsamaid mööbli- või tarbeesemeid. Maakodus on palju materjali, millest saab kenasti head toorainet,» sõnas ta.

NOËP tõi välja, et kuigi ta on varasemalt leiba teeninud ka režissöörina, on ta sada protsenti muusiku töö juures olnud juba ligikaudu viis aastat. «NOËPi algusaastatel jagasin oma aega režissööri ametiga, tegin kõrvalt reklaame. Mingil hetkel ei jäänud mõlema asja tegemiseks enam aega. Mina leian, et muusika tööga on võimalik kenasti ära elada,» rääkis ta.

Muusik julgustas noortel talentidel rohkem ja julgemalt oma kirega tegeleda ja oma loomingut ka teistele tutvustada. «Uutel muusikutel on turul alati ruumi. Vähe sellest, ma usun, et uustulijatel on ka väike eelis teiste ees - nad toovad ju värskust ning uudsust. Publik ootab ja otsib uut kõla ning uusi brände. Esialgu võib tunduda, et konkurents on suur ja muusikuid tohutult palju. Samas...mingis mõttes on pildile jõuda lihtne, vaid seal püsimine on keerulisem ülesanne,» märkis ta.

Muusik rääkis mõistagi kohalikust muusikast. Tegi juttu, millised näevad välja tema argipäevad ja mil moel ta loominguga tegeleb. Kuula ja loe lähemalt!

Kutsume kõiki kodumaise muusika sõpru osalema suures Eesti laulude edetabeli koostamises. Hääletus läheb lukku 13. augusti südaööl. Eesti laulude TOP 100 tuleb ettemängimisele 20. augustil.