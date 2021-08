Mihkel Raud bändi koosseisudest: Singer Vinger on kui oma pere ja Lenna on üks musikaalsemaid inimesi, keda olen kohanud

Mees kirjeldas, millist muusikat ta viimasel ajal oma repertuaari hulka arvab. «Näiteks, «Rain» on selline laul, millest ma ei pääse üle ega ümber, isegi kui ma väga tahaks. «Call Your Name» on aga lugu, mida suure bändiga veel harjutanud pole...kuid mõttes on see taas programmi võtta, mulle endale on see laul omal ajal väga meeldinud. Esitamisele tuleb ka üks Lennale kirjutatud laul,» sõnas ta.

Raud on oma muusikukarjääri jooksul teinud koostööd mitmete erinevate koosseisude juures. Tegime juttu, milline nendest ajajärkudest on talle kõige südamelähedasem olnud. «Mr. Lawrence, Lenna, Singer Vinger - kõik need koosseisud on mulle kallid olnud. Nad on nagu lapsed, võimatu on eelistada ühte teisele või öelda, keda rohkem armastan. Mr. Lawrence'i ajal esitasin muusikat, mis on täitsa minu muusika. Selle aasta teises pooles kavatsen sooloprojekti näol kõige selle juurde tagasi tulla. Lenna on aga üks musikaalsemaid inimesi, keda oma elus olen kohanud...talle oli laulude kirjutamine puhas lust! Need laulud on mulle südamelähedased ja esitan neid jätkuvalt. Singer Vinger on ooper omaette, täiesti oma perekond - see on kestnud juba üle kolmekümne aasta,» sõnas Mihkel Raud raadio Elmar hommikuprogrammis.