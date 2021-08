Loodusterapeut selgitab: kuuma suve tõttu on mustikad metsas pisemad, kuid väärtust jagub neis küllaga!

Kuigi Eestis on olnud tänavu parajalt palav ja põuane suvi, on meil loodusest siiski üksjagu kasulikke ande leida. Mille osas silmad lahti hoida? Kasulikke nõuandeid jagas loodusterapeut Mai-Liis Kivistik.

«Hetkel on kindlasti hea marjahooaeg. Näiteks, mustikaid tasuks kindlasti korjata! Aga tõsi ta on, tänavu on küllaltki kuum suvi olnud. Metsmustikad pole kuigi suured, kuid väärtust on neis muidugi küllaga. Hea on see, et kõikide sõstralistega on jällegi väga hästi - mustsõstrad, punased sõstrad ja valged sõstrad on tänavu hea suurusega ning saak kena,» mainis ta.

Kivistik sõnas, et mitmete teiste loodusandide saagi osas on lood pigem kesised. «Luuviljaliste, teiste hulgas kirsside ja ploomide näol pole jällegi ilmselt kuigi suurt saaki oodata,» lisas ta.

«Ma soovitan hetkel süüa nii palju värsket kui saab - seal on ikkagi kõige rohkem vitamiine ja mineraale. Loomulikult, võite ka marju sügavkülma panna, kuid te ei pea neid moosiks tegema - pange karpidesse terved marjad ja võite suhkrut säilimise mõttes peale raputada. Talvel saate karpi avades selle suhkru marjadelt kenasti maha pesta,» jagas ta nõu.

Terapeut eelistab sügavkülmutatud marju kuumutatud moosidele. «Kuumutades viite marjadest kõige kasuliku kohe välja. Tõsi ta on, maitse võib olla hea, kuid muud head omadused paraku kadunud,» lisas ta.

«Soovitan ka kadakamarju süüa! Need on super vitamiiniallikad. Vanarahvas ütles, et süües kadakamarju iga päev, saab organism kätte kogu vitamiinivaru. Kadakas on suure väega taim,» märkis ta.

Kivistik on ise ka suur põldosja propageerija. «Meie organism vajab kollageeni, ilmselt olete seda juttu viimasel ajal ka meediast palju kuulnud. Mina soovitan süüa põldosja kuurina, näiteks paar nädalat. Lisage väike kogus teele, smuutile või salatile. Huvitav on see, et põldosi aitab kehal ise kollageeni toota. Taim kasvab laialdaselt ja seda on suhteliselt lihtne ka leida,» sõnas naine.