Elmari muusikauudised

Ivo Linna avaldas loo koos Kerli Kivilaane ja ansambliga Supernova

Ivo Linna avaldas 5ndal augustil singli oma sügisel ilmuvalt plaadilt “Duetid”. Uues laulus pealkirjaga “Täna ainult päikest näen” teevad lisaks vanameistrile endale kaasa ka Kerli Kivilaan ja ansambel Supernova. Värske loo viisi autor on Rainer Michelson ja sõnad kirjutas Ivo poeg Robert Linna.



23. augustil algab näadal aega kestev festival Jazzkaar 2021

23.–29. augustini aset leidev sündmus muudab Telliskivi Loomelinnaku suviseks jazzioaasiks üllatades kuulajaid uue muusika ja värskete kontserdikavadega. Festivalile on oodatud nakkusohutuse kontrolli läbinud külastajad, kohapeal on avatud kiirtestimise punkt. Seitse päeva kestval festivalil teevad lavadebüüdi 12 Eesti koosseisu ning uue muusikaga kavasid esitlevad seitse artisti. Festivalil esinevad kümne maa muusikud ning lisaks Tallinnale jõuab festival Tartusse, Viljandisse, Rakverre ja Pärnusse. Festivali kava ja artistidega saab tutvuda festivali kodulehel jazzkaar.ee. Piletid on veel soodushinnaga müügil Piletilevi müügipunktides.



Koosseisult Teemantkilpkonn ilmus uus singel

Psühhedeelse indie-muusika kollektiiv Teemantkilpkonn avalikustas 6. augustil oma kolmanda singli “Antennid”. Loo puhul toob bänd esile oma popilikuma, samas siiski unenäoliste võngetega küljed, mis kirjeldavad omanäoliselt motiivide mõtestatust ja tähelepanu fokuseerimist olulisele argielus. Teemantkilpkonn on Eesti muusikamaastikul uustulnukast koosseis, mis viib kuulajad hõljuma subliimsele rännakule oma unenäolise muusikalise käekirjaga. Bänd ütleb enda kohta, et nende looming kõlab nagu Andy Warhol ja Silver Apples oleks läinud Suure Prantsuse revolutsiooni hakul Maldiividele kajakimatkale. Uut singlit „Antennid“ on võimalik kuulata kõikidelt voogedastusplatvormidelt.



Taasiseseisvuspäeva öölaulupeole pääseb priipiletiga

Taasiseseisvumise 30. aastapäeva tähistamine 20. augustil kulmineerub kell 19 algava öölaulupeoga “Vaba Eesti!”, kuhu saab sisse tasuta. See toimub Tallinna lauluväljakul ja Tartu raekoja platsil, samal ajal on suuremad kontserdid ka Narvas ja Rakveres. Lauluväljakul toimuv öölaulupidu on küll tasuta, aga piirangute tõttu tuleb sinna pääsemiseks Piletilevist tasuta pilet hankida, kohapeal pole võimalik sissepääsuõigust soetada. Kontsert algab Tartu raekoja platsilt, kus 1987. aastal kanti esimest korda ette Alo Mattiiseni “Ei ole üksi ükski maa”. Samal ajal astuvad Tallinna lauluväljakul üles Kukerpillid, J.M.K.E. ja Singer Vinger. Sellele järgneb plokk “30 lugu 30 vabadusaastast”. Igast kümnendist on valitud kümme hitti, mida esitavad noored artistid. Õhtu tipphetk on kell 23.04, kui 30 aastat tagasi sel hetkel kõlas Toompeal haamrilöök, mis kuulutas Eesti iseseisvuse taastatuks. Seda hetke tähistatakse Tõnis Mägi “Koiduga” ja videomeenutusega sellest ajast. Sellele järgneb Eesti hümn ja kõik teised igavikulised laulud. Kontsert lõpeb hiljemalt kell 00.30.



Ilmus gameboy tetrise kauaoodatud heatujusingel

Värvikates koosseisudes kaasa teinud multitalent ja Valgetähe V klassi teenetemärgi omanik gameboy tetris ehk Pavel Botšarov avaldas oma esimese soolosingli “Incognito”. Loo produtsentideks on Kaspar372 ja Otoroshi, kitarri mängis Raul Ojamaa, viiulit Serj Solo ja taustavokaale laenas laulja Elina Born. Õhinal oodatud lugu ilmus koos filmiliku muusikavideoga, mille idee autorid on režissöör Janar Aronija ja Get Shot Films.



Nublu “Kohviku tuur” lükkub järgmisse aastasse

Sel nädalavahetusel algama pidanud nublu “Kohviku tuur” lükkub järgmisesse aastasse. Korraldajad annavad teada, et kõik juba soetatud piletid kehtivad automaatselt ka järgmisel aastal. Kuupäevade mittesobivuse korral on võimalik piletid tagasi osta. Nublu kontserdid toimuvad järgmisel aastal 13ndast augustist 2se septembrini Rakveres, Kuressaares, Tartus ja tallinnas. Lisainfot leiab aadressilt www.kohvikutuur.ee.



Nakkusohutust tõendamata jättev ürituse külastaja piletiraha tagasi ei saa