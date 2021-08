Marju Länik ei võta karme kommentaare meedias kuigi tõsiselt: homme on uus päev ja kõigil vanad lood unustatud!

Raadio Elmar saates «See ei ole saladus» rääkis Länik, et on ise ustav saladuste hoidja. «Ma hoian saladusi, kui need mulle usaldatakse. Lobiseja ma kindlasti ei ole! Mu peale võib selles mõttes alati kindel olla,» sõnas muusik.

Lauljatar mõtiskles, mil moel avaliku elu tegelaste eraelulised lood lekivad meediasse ja kas see temaatika on põhjustanud talle ka meelehärmi. «Kõige hullem oli olukord üheksakümnendatel, kui kollane ajakirjandus hakkas alles jalgu alla saama. Ka minu kohta ilmus lugusid ja pealkirju, mille sisu osas tõsiselt imestasin - polnud ise ei kuulnud ega näinud. Ükskord teatasin ajakirjanikule, et mu lähedane on lahkunud siit ilmast...tema arvas, et mu koer on surnud. Ja ilmuski lugu, et mu koer on lahkunud! Lugu ilmus mulle näitamata. Ise lugesin lugu ja koer istus mugavalt diivanil. Siis küll võtsin ajakirjanikuga ühendust ja nädal hiljem ilmus uus ja tore lugu,» muigas ta.

«Oma tervise ja hingerahu huvides ma lugude kommentaare ei loe...õigemini, juba ammu enam ei loe. Halbade kommentaaride tõttu ma kellegi vastu kohtusse pole ka kunagi läinud, see on äärmuslik lähenemine ja tegelikult ma ei näe sel ka lihtsalt kuigi suur mõtet. Homme tulevad juba uued lood...ja minu teemaline artikkel on kõigil meelest läinud. Mul pole sellist iseloomu, et kohtus kellegagi kaklema hakata. Olen rahulik inimene,» tunnistas laulja.

Muusik on aastakümneid pühendunud laulja karjäärile ja seetõttu teinud ohverdusi ka oma eraelus. «Kogu elu on olnud selline, et pole saanud olulistele kokkusaamistele ja juubelitele minna. Mis seal parata, muusikud teevad ju tööd peamiselt reedeti ja laupäeviti - isiklikud käigud olen seega pea alati ohverdanud tööle. Mul on hetkel planeerimises päris palju vabadust ja võiksin jätta nädalavahetused vabaks - kuid ma ei taha! Sama head esinemisvõimalust ei pakuta ju enam kaks päeva hiljem,» kirjeldas ta.

Länik tegi saates juttu ka oma unustamatutest reisikogemustest. Ta on veetnud kuu aega Indias ja laulnud seal kohalikele hindu keeles. Oma parimad tantsud on ta aga tantsinud hoopis Ladina-Ameerikas, maalilisel Kuuba saarel. Kuula tõeliselt kaasahaaravaid ja inspireerivaid lugusid allolevalt lingilt!

«See ei ole saladus» on meelelahutuslik saade, milles üht-teist tuleb tuttav ette, kuid kuulete ka hulgaliselt täiesti uusi ja seni teadmata fakte külalise või temaga seotud teemavaldkonna kohta. Meeleolukad jutud, vaheldumisi Elmari parima muusikaga, on raadioajakirjana kuulajate ees kahe tunni vältel.

Saade on raadio Elmar eetris laupäeviti kell 10.00-12.00 ning kordusena pühapäeviti kell 15.00-17.00.