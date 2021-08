Folk'n'roll ansambel Posõ: bänditegemine pole mitte sprint, vaid tubli maraton!

Posõ on kümmekond aastat tagasi loodud folki ja rock'n'rolli viljelev bänd, mille juured ulatuvad Pärnumaale ja Viljandisse.

Raadio Elmar päevaprogrammis rääkis ansambli esindaja Kristjan Põldmaa, kes tegi muuhulgas juttu ka Posõ teisest kauamängivast. «Meie bändi suvi on olnud tegus! Oleme esinenud ja ka niisama kokku saanud. Me pole vaid bänd, oleme sõpruskond. Suvekuudel on olnud ohtralt koosviibimisi ning ühiseid grilliõhtuid,» sõnas Põldmaa.

Mees lisas, et mistahes põhjusel bändiliikmetega kokku tullakse, õhtu lõpuks võetakse ikka pillid kätte. «Mäng läheb käima igal juhul! Õhtu jooksul on meil alati ka tuliseid arutlusi oma tulevikuplaanide üle - ikka teeme jutuks, kuidas edasi liigume,» avaldas ta.

Põldmaa märkis, et liikmed püsivad kollektiivis tänu muusikalembusele, kuid koosviibimise põhjuseid on teisigi. «Meid ühendab palju rohkem kui lihtsalt muusika. Näeme, et bänditegemine pole sprint, see on maraton! Meie suur eesmärk on jõuda kollektiivi 30. juubelini - siis otsustame edasi. Kõik, mis sinna vahepeale jääb, on vaid igapäevased tegemised ja erinevate olukordade lõpule viimine,» sõnas ta.

Muusik tegi juttu, mis on võrreldes eelmiste aastatega kontsertpubliku käitumise juures muutunud. «Huvitav on see, et inimesed istuvad ja kuulavad. Varem oli nii palju ringi rahmeldamist....ehk oli üleküllastumine? Nüüd aga, publik on hakanud kuulama elavat muusikat, mida muidu nii naljalt kodus ju ei kuule,» lisas ta.