Ole tark ilmavaatleja: valminud on uuenduslik rakendus Ilm+, mis toob mugavalt kätte kogu tarviliku ilmainfo

Värske ilmainfo toob nüüdsest kõigini uus riiklik äpp, mis kannab nime Ilm+. Keskkonnaagentuuri esindaja Taimar Ala kirjeldas uue tööriista tausta ja eripärasid. «Äpp on kõigile huvilistele kättesaadav juba eelmisest nädalast. Tegu on rakendusega, kus on väga mugavalt võimalik vaadata ette ilmaolusid. Äpp on loodud selleks, et kasutaja saaks olla teavitatud kõigest sellest, mida Eestimaa ilmal on meile pakkuda,» rääkis mees.

«Kui meil pole telefoniäpp pidevalt käepärast, siis oma lemmikasukohtade salvestamisel annab rakendus meile ka vastavaid teavitusi. Eriti juhtudel, kui ees ootab natuke erakordsem või isegi ohtlik ilmastikunähtus,» lisas Ala.

Ala avaldas, miks loodi lisakanal kodumaise ilmaolu järgimiseks. «See teadmine, et ilmarakendust on vaja, oli tekkinud juba mitu aastat tagasi. Monitoorime väga tihedalt seda, kuidas ja millist infot eesti inimesed tarbivad. Nii otsustasime vastata küsimusele, et mil moel olla vajaliku infoga kohal ja lähedal,» sõnas ta.

«Oleme aastakümneid ilmainfost teavitanud läbi teatud veebilehtede ja uudistekanalite. Elu on aga näidanud seda, et inimeste tarbimisharjumused on vahepeal tublisti muutunud,» lisas ta.

Ala tõi välja, et paljudel maailma riikidel on oma riiklikud ilmaäpid olemas. «Seetõttu mõtlesimegi, et kuidas seda ometigi Eestil veel ei ole!? See oli muidugi retooriline küsimus - peamine on ikkagi see, et kuidas olla õigel ajal õiges kohas ja tagada meile kõigile turvalisus,» mainis ta.

«Selle uuendusliku ja multifunktsionaalse äpiga ilma muuta ei saa, kuid nagu kõik teame - pole halba ilma...see rakendus annab meile suurepärase võimaluse olla valmis! Kui kisub sügiseks ära, siis saab aegsasti paksema jope kaasa haarata ja juba ongi elu palju rõõmsam,» lisas Keskkonnaagentuuri juht.