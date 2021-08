Ees ootab põnev nädalavahetus: HÕFFi õudus- ja fantaasiafilme saab vaadata üle terve Eesti!

«Festival toimub, kuid samas oleme jäänud ka veidike ajalõksu. Alguses pidi festival aset leidma aprilli lõpus, siis aga olime selle sunnitud edasi lükkama juuni algusesse. Enne juunit otsustasime, et korraldame festivali hoopis augustis ja siin me nüüd oleme. Korraldusega kaasnevad teatavad piirangud, kuid õnneks pole midagi sellist, millega me hakkama ei saaks. Tulge koroonapassiga kohale ja saate festivali nautida,» rääkis korraldaja.

Allpool on välja toodud nimekiri tänavusest filmivalikust, filme on Aafrikast Jakuutiani ja Eestist Uus-Meremaani:

HÕFFi juhi Helmut Jänese sõnul on veebikino valik läbilõige Haapsalu festivali programmist. «Vaataja peaks saama hea ülevaate, mis asi see HÕFF üldse on ja mida me näitame. Loodetavasti tekitab see huvi järgmisel korral juba Haapsallu tulla, sest festivaliga kaasaskäivat melu ei suuda veebikino kahjuks asendada,» ütles ta.