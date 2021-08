Triin Niitoja avaldas uue eestikeelse loo: see räägib leegist, mis põleb meie südames ja meid õnnelikuks teeb!

Triin Niitoja avaldas raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi uue pala «Leekides allee» video pole kokku pandud Triinu enda klippidest, on tegu siiski väga idüllilise tervikuga. «Kogu materjal kokkupanduna on ühe vahva videograafi töö - ta on pärit Lõuna-Aafrikast,» sõnas ta.

«Muusikavideod on alati kaunid ja tuunitud....kuid tegelikult arvan, et ka elu ise on lill. Kõik sõltub ju sinu enda maailmavaatest. Palju parem on elada mõttega, et elu on lill....kui teadmisega, et see nii ei ole. Jah, tõsi ta on, alati ei ole elu küll läbinisti roosa, kuid sellegipoolest ilus,» märkis muusik.

«Leekides allee» on inspireeritud muusiku enda elust ja argipäevast. «Mulle andis ideid minu enda elu ja kogu ümbritsev olustik. Laulud tulevad kogemustest ning erinevatest läbielatud hetkedest. Ka hiljuti avaldatud loomingus on kõike sees. Uue laulu näol on tegemist on uue ja teistsugune looga ja kui aus olla, siis minu jaoks polegi kahte ühesugust lugu olemas,» lisas ta.

«Laulu juures tegi suure töö ära Vahur Krautman, kes on tuntud Wiiralti bändi juurest - olen nii tänulik, et ta viitsis mu materjaliga tegeleda. Omapoolse vokaalirea lisas palale ka Samuel Reinaru,» rääkis Niitoja.