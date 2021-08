Tõnu Kaljuste kontserttuurist «Heino Eller. Eesti eleegia»: kordumatu, meeldejääv ja üdini Eestile omane helikeel

Sel nädalal algab Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester kontserttuur pealkirjaga «Heino Eller. Eesti eleegia». Korraldajad toovad Eestimaa väikestesse kohtadesse armastatud helilooja loomingu, sealhulgas Elleri kõige tuntuma teose «Kodumaine viis».

Tuuri eestvedajad toovad publikuni loomingut, mis on kordumatu, meeldejääv ja ja ühtlasi on see ka üdini Eestile omane helikeel. Eller heliloojana elas pika ja viljaka elu, lisaks oli ta õpetajaks erakordsetele muusikategelastele - Arvo Pärdile, Jaan Räätsale, Lepo Sumerale, Eduard Tubinale ja paljudele teistele. Seeläbi on Elleri panus muusikalukku hindamatu ning on rõõmustav, et Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester osa sellest taaselustavad.

«Olin poisike, kui Eller oli meie naaber Laulasmaal. Ta vajas teatud eluhetkel abi ja mina olin juhuslikult tema abistaja - nii ma temaga esimest korda kokku puutusingi. Pidin toimetama rannas ja ehitama kividest päikesevõtmise augukese. See oli ka esimene töö, mille eest mulle raha maksti. See pole küll seotud kontsertuuri sisuga, kuid tegu on minu jaoks toreda isikliku meenutusega,» muigas Kaljuste.

Kaljuste lisas, et pole Elleriga hilisematel aastatel koostööd teinud, kuid ta on saanud väärtuslikke kogemusi ja nõuandeid tema õpilaste kaudu. «Elleri õpetussõnu on jagunud nii paljudele, mitte ainult klassikalise muusika tegijatele. Tema õpilased olid ka näiteks Uno Naissoo ning Valter Ojakäär. Eller oli eelarvamuste vaba isiksuste suhtes ning suutis iga inimesele leida oma tee. Arvo Pärt on öelnud mitmeid kordi, et kõik tõekspidamised, mida Eller püüdis talle sisendada, on teda hilisemas elus palju aidanud,» märkis ta.

Pääsmed «Heino Eller. Eesti eleegia» kontsertidele on saadaval vastavalt kultuuriüritustele kehtivatele piirangutele. Müügil on üksikpiletid ning soodsama sissepääsu tagavad piletid 2- ja 5-inimesele.

Korraldaja Tallinna Filharmoonia toetab tuuriga õdedele ja hooldustöötajatele suunatud PAI kampaaniat. Kontsertidele saab pääsmeid lunastada PAI kaardiga, lisaks pakutakse omalt poolt nende kaartide omanikele 15% soodustust. PAI kaardiga pääsmeid on võimalik soetada ainult enne kontserdi algust kohapealt, soovi korral saab pääsmeid broneerida kirjutades kassa@filharmoonia.ee.