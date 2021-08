Siil külastab su koduaeda? Siin on mitmeid põhjuseid, miks see väike tegelane on su aiale väga kasulik!

Eesti metsloomaühing turgutab ka tänavu sadu mahajäetud siilipoegi, et nad kasvaksid tervelt üles ja oleksid iseseisvalt võimelised peagi oma loomulikku keskkonda naasma. «Ei saa öelda, et sel suvel oleks siile erakordselt palju. Tegelikult, ka mullu oli üle 200 siilipoja meie juures kasvamisel. Kuid sel aastal on lisandunud ka üksjagu linnupoegi, keda vaja samuti aidata,» sõnas Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg.

Võsujalg märkis, et sel hooajal pole annetusi nii ohtralt kui eelmistel aastatel on olnud. «Ilmselt koroona on jätnud siin oma jälje. Majanduslikult mängib see nii palju rolli, kuhu sa täpselt midagi suunad. Ja täiesti arusaadav, kui kusagil vajab abi mõni inimene, siis pigem toetad ju teda kui mõnda metslooma...ka ise teen annetusi sellest lähtudes,» tunnistas ta.

«Siiski teen siin üleskutse - kui teil pole võimalik rahaliselt metsloomaühingut toetada, siis isegi konservidest on palju abi. Lisaks sellele, siilid tarbivad ka krõbinaid. Väga palju kasvatame ise toitu - nad peavad saama loomulikku sööki, et hiljem oskaksid metsas omaette hakkama saada,» sõnas Võsujalg.

Võsujalg julgustas siile toitma, kui neid oma koduaias märgatakse. «Mina olen seda meelt, et siile võiks toita. Esimese asjana võiks loomakesele vett pakkuda - paigutage vesi madalale anumale. Kindlasti ei tohi talle piima anda. Mõni on pakkunud siilidele jäätist või kondenspiima, arvates, et see on loomale hea rammus vahepala - ärge ka seda palun tehke. Kui te pole kindel, mida siil võib süüa, küsige meilt üle,» rääkis ta.

«Väikestele siilipoegadele ei tohiks ka hakkliha anda - see võib hingamisteedesse kinni jääda. Kõige turvalisem on pakkuda neile kassi- või koerapojale mõeldud konserve. See toit koosneb pisikestest tükkidest - kui väike siil tuleb oma väikest ampsu võtma, siis ta saab söömisega kenasti hakkama,» sõnas naine.

Võsujalg täpsustas, et kui koduaias elab siil, siis on see hea märk. «See tähendab kohe seda, et aias on oluliselt vähem konnasid, vihmausse, tigusid ja hiiri. Maasikataimed on kindlasti puhtamad. Siil on aias üks äärmiselt tänuväärne tegelane,» lisas ta.