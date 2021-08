Teeme kummarduse eesti muusikutele ning nende loomingule: laulude TOP 100 peagi teie ees!

Eesti iseseisvuse taastamine tähtpäeval 20. augustil on raadio Elmar eetris kuulatav erisaade «Taasiseseisvunud Eesti lugude TOP 100». Kuulame kullaprooviga eestikeelseid hittlugusid, mis on jätnud kauni jälje meie kultuuriruumi. Need on laulud, mis võitnud tuhandeid südameid, olnud rõõmuallikaks tähtpäevadel ja lohutajateks, kui vajame sooja kallistust.