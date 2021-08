Gerli Padar koges selle suve vingeimat kultuurielamust Toskaanas: see andis mulle tiivad!

«Mul on olnud väga tihe suvi! Musabussiga on olnud palju erinäolisi esinemisi. Olen üles astunud nii inimeste koduhoovides, rannaliival...tõesti igasugustes kohtades. Ilmad on olnud fantastilised ja seetõttu olen ohtralt mööda Eestimaad saanud sõita,» rääkis Gerli Padar.

Padar lisas rõõmustades, et suvekuudel on ta vastu võtnud mitmeid impulsiivseid otsuseid, mis on lisanud puhke momentidesse seiklust ja põnevust. «Pole pidanud mitte ühtegi oma otsust kahetsema. Muidugi, on veel üksjagu paiku Eestimaal, kuhu pole veel jõudnud. Teatavasti, saarte peale minek võtab rohkem aega. Küll aga oleme teinud lahedaid lühemaid reise,» sõnas ta.

Lauljatar tõi välja ka oma suve kõige meeldejäävama ettevõtmise. «Selle suve üks vingemaid kogemusi leidis aset Itaalias Andrea Bocelli kontserdil. See toimus Silenzios ja taolist publiku ette tulemist korraldatakse vaid kord aastas. See oli nii põnev ja tore elamus! Keset meeletult ilusat Toskaana põldu oli ehitatud suur lava, kontsert toimus sinise taeva all. Istusin esimese rea lähedale ja kogemus oli vinge,» lisas ta.

«Olin Bocelli kontserdil esimest korda. Kui ta Eestis käis, siis mul ei õnnestunud sellest õhtust osa võtta, olin ise parasjagu kusagil mujal lavalaudadel. Nüüd sain aga Bocellit näha oma silmaga! Esimeste lugude ajal oli teatav üles soojenemine, korraks tekkis isegi mõte, et äkki tal on vanust juba üksjagu ja tase pole enam see. Siis aga tulid tema kõige suuremad hitid ja seal enam mingit allahindlust ei tehtud - kananahk oli koguaeg ihul. Kogu energia vahetus oli nii ilus ja just sellist positiivset kogemust ma läksingi saama. Kogu õhtu andis mulle tiivad,» märkis ta.

Padar lisas, et on juba pikemat aega Itaaliaga erilises suhtes olnud. «Olen suur Itaalia ja selle maa muusika fänn. Iga kord kui ma sinna sõidan, siis järjest suuremaks fänniks saan. Nautisime ka sel korral kaunist loodust, imelisi päevalille põlde, ilusaid hotelle, sõitsime isegi Portofinosse - oli tõeline romantika reis. Iga kord kui tagasi koju hakkan sõitma, siis juba tahan planeerida järgmist reisi,» muigas ta.