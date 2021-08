Eesti golfi eestvedajad: just nii kaua läheb aega, et algaja saaks rahuldaval tasemel mängu selgeks

Käesolev suvi toob kohalikele golfisõpradele häid uudiseid. Avatud on Eesti pikim golfirada, see kulgeb üle kauni Eestimaa ja mängijaid peavad kogu alaga tutvumiseks läbima 1061 kilomeetri.

Jõelähtme golfiväljaku juht ja golfientusiast Hanno Kross rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, mil moel ta ise ülemaailmselt populaarse spordialani jõudis. «Kõik oli seotud minu tööga. Kandideerisin golfiväljakule tööle, võitsin konkursi ja nii see spordiala minu ellu tuli. Enne seda oli mul muidugi teatav ülevaade asjast olemas, mängisin golfiteemalisi mänge arvutis ja osalesin golfitriatlonil, kus sõidetakse rattaga ja mängitakse golfi,» rääkis mees.

Kross tegi juttu, miks inimesed tulevad ja jäävad selle spordiala juurde. «Sellel alal on nii palju erinevaid kihte. Ka täiskasvanud inimesel on võimalik pidevalt areneda ja end arendada...ja golf tuletab sulle seda iga päev meelde. See ala on ka tervisele kasulik. Muidugi, sa võid ka niisama jalutamas käia, kuid koos sõprade ja perega golfiväljakul liikuda on veelgi mõnusam,» sõnas ta.

«Golfi harrastades pole vanus üldse oluline. Isegi, kui sa oled 70-aastane, võid sa veelgi paremini mängida, kui 60-aastasena - sa mängid targemalt ja tehniliselt teistmoodi. Valdkond pakub sulle pidevat enesearengut,» rääkis entusiast.

Kross avaldas, kui kaua läheb aega, et algaja saaks rahuldaval tasemel golfimängu selgeks. «See kõik on suhteline. Ja ka sõna rahuldav on suhteline mõiste. Mäletan enda kogemusest, et peale green card'i kursust käisin kümme korda mängimas ja siis alles tekkis esimest korda teatav stabiilsus. Sain aru, et kui löök välja ei tule, siis mida ma teistmoodi peaks tegema. Golf on tehniline mäng, kuid see on ka põhjus, miks see ala on nii paeluv. Poole aastaga peaks saama sellise tasemeni, kus sa mängu juba naudid,» sõnas mees.

Mees rääkis ka projektist, mis kannab nime «Golf ümber Eesti». «Seda võib pidada lausa eraldi golfiväljakuks. Rada koosneb Eesti erinevate golfikeskuste radadest ja lisaks on loodud mõned lisarajad, et saada kokku 18 rada. Idee käis välja legendaarne golfitreener Rein Auväärt. Ta sai 70-aastaseks, kuid juubelipeo korraldamise asemel otsustas ta sõita Austraaliasse, et mängida maailma kõige pikemal golfiväljakul. Kokku pidi ta reisima 1365 kilomeetrit. Rein tuli reisilt tagasi ja soovis ka Eestisse sarnase asja luua. Selleks, et kogu Eesti rada läbi teha, peate reisima 1061 kilomeetrit - saate näha kaunist Eestimaad ning toetada meie siseturismi. Projekti on plaanis aastakümnete jooksul edasi arendada,» lisas ta.

«Kogu ettevõtmisel on mitu eesmärki. Esiteks, tahame inimestele tutvustada Eesti erinevaid golfiväljakuid. Kolm ümber Tallinna, kaks Pärnus, Otepääl ning Saaremaal. «Golf ümber Eesti» raames on veelgi lisaradu loodud - Hiiumaale, Lääne-Viru maakonda ning Rõugesse,» rääkis ta.