Koolikaupade soetamine on kallis lõbu - kuidas saab vajalikud ostud teha aga eriti soodsalt?

Peagi on käes uus kooliaasta. Kiiremad lapsevanemad on vajamineva kauba juba järgmiseks õppeaastaks varunud. Kel aga seisab koolitarvete ost alles ees, leiavad loodetavasti vihjeid meie hommikuprogrammi intervjuust. Rääkisime esimesse klassi mineva lapse koolikaupade hinnavõrdlusest. Ülevaate andis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.

«Tuleb tunnistada, et kooli minek on päris kallis lõbu. Eriti veel, kui laps läheb esimesse klassi ja sul ei ole eelnevalt mitte midagi valmis ostetud. Kui sa lähed ja ostad kõik asjad ühe korraga, siis võib kuluda isegi kuni paarsada eurot,» sõnas Jääger.

Rahaasjade Teabekeskuses kaardistati kõik koolitarbed, mida peaks vajama esimesse klassi minev koolijüts. «Võtsime vaatluse alla paari kooli poolt jagatud soovituslike õppevahendite nimekirjad. Teiste hulgas olid näiteks Tallinna 21. kool, Gustav Adolfi Gümnaasium ning Viimsi kool. Etteantud info küll mõneti varieerus. Üldjuhul oli vaja osta ligikaudu 23 asja, meie võrdlesime nende kaupade maksumusi erinevate poekettide vahel,» täpsustas ta.

«Otsisime välja kõige odavamad kaubad - pliiatsid, vihikud ja muud tarbed, mis vastavas poes müügis on. Tuli välja, et minimaalne kulu kõikide vajalike asjade ostmisel on 31 eurot. Poekettide võrdluses on hinnad ikka väga erinevad. Kindlasti tasub hindu eelnevalt uurida ja kui juba ostma minna, siis oodata ära õpetaja poolt edastatav nimekiri. Suvaliselt asja kokku osta pole kuigi mõistlik lahendus,» sõnas Jääger.

Spetsialist lisas, et koolikaupade kokkuostuga tasub oodata ja mitte kõiki asju korraga ära soetada. «Võib juhtuda, et septembris teevad mitmed poeketid veel suuremaid allahindlusi. Hea oleks oma kulutusi erinevate kuude peale jagada,» rääkis ta.

Jäägeri sõnul on kõige kulukam artikkel mõistagi lapse koolikott. «Korralik kott maksab 50-60 eurot. Meie võtsime valikusse kõige odavama. Kuid teatud kaupade puhul pole kõige odavam just parim lahendus. Kogumispäeviku Facebooki grupis jagas häid nõuandeid füsioterapeut Madis Arumäe. Ta rääkis, mida arvesse võtta koolikoti ostul. Seda infot tasub kindlasti uurida. Igal aastal pole tarvis muidugi uut kotti osta. Ja veel, kui laps on vanast kotist juba nii tüdinenud, siis saab selle tegelikult korralikult ära puhastada ning taaskasutusse suunata,» lisas ta.

«Taaskasutus on kindlasti hea lahendus, kui vaja kulusid kokku hoida. Mitmeid koolitarvikuid saab otsida taaskasutusest - inimestel lihtsalt jääb teatud põhjustel asju üle, samuti ka koolitarbeid. Omavahel on tore neid jagada,» rääkis Rahaasjade Teabekeskuse juht.

Jääger tõi välja, et koolilaste riiete ja jalanõude osas nad hinnavõrdlusi ei teinud. «Kvaliteet on toodetel nii erinev. Küll aga teame, et piduliku komplekti saab ligikaudu 30-40 euro eest. Selle hulka kuuluvad valge pluus, seelik või püksid, lisaks ka pidulikumad mustad kingad. Osades koolides on kasutusel ka täielik või osaline koolivorm - ka neid asju saab kenasti taaskasutuse ringilt uurida,» soovitas ta.