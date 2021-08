Keili Sükijaineni uus saade ootab osalejaid: andke üles häid inimesi, kes vajavad meie abi!

«Uus saade «Südamesoov» jõuab Kanal 2 eetrisse juba sel sügisel. See pole klassikaline heategevussaade. Tegemist on head tegeva saatega - tahame täita inimeste selliseid soove, mis asuvad sügaval nende südameis,» rääkis saate produtsent ja saatejuht Keili Sükijainen.

Sükijainen täpsustas, kes antud projekti raames ekraanile jõuavad. «Need on eelkõige need inimesed, kes ise varem silma paistnud sellega, et on alati teisi aidanud ja kõigile pidevalt nõu ja jõuga toeks olnud. Kuid ehk on just nende endi südamesoov täitmata jäänud? Me tahame, et inimesed märkaksid selliseid häid inimesi meie ümber ja annaksid nendest ka meile teada,» sõnas ta.

«Meie saatesse saab kandideerida viisil, et sa annad kellestki teisest teada! Räägid kellegi loo ära ja ütled, et just tema südamesoovi võiksime täita,» sõnas produtsent.

Sükijainen lisas, et inimeste südamesoove annab täita väga erineval moel. «Me kindlasti ainult ei ravi inimesi või ei osta neile kalleid asju. Näitena, õpetaja, kes teeb igapäevaselt väga tänuväärset tööd oma õpilastega, kuid ta silmanägemine pole enam kiita - saate abil saaks ellu viia tema silmaoperatsiooni. Või siis võtame armsa vanapaari, kes pole elus mitte kunagi käinud mesinädalatel - viime nad sinna. Sobivad ka lood, mis aitavad parandada inimeste elujärge - kingime arvuti või uue sõiduvahendi suurperele. Saame pakkuda ka kauaoodatud elamust või kogemust. Ja muidugi, alati võib aidata inimesi ka kalli ravimi või abivahendi näol, et see nende tervist parandaks. Tõesti, soove on ju igasuguseid,» rääkis ta.

«Mulle tundub, et kõige rohkem vajavad abi need, kes seda ise küsida ei julge. Nad on alati olemas teiste jaoks ja valdavalt on neil ka suhtumine, et kindlasti vajab keegi teine palju rohkem abijõudu. Minu sõnum - tuleb osata selliseid inimesi märgata. Eriti kurb, kui nende elu on olnud äärmiselt ebaõiglane ja neil oleks nüüd seda toetavat õlga väga vaja. Tahame olla sel hetkel nende jaoks olemas,» rääkis saatejuht.

Keili Sükijainen märkis, et saate raames annetusi ei koguta. «Tahame näidata, kui suur võim on televisioonil ja ühistegevusel. Leiame koostööpartnerite, sponsorite ja heade partnerite abiga viisi, kuidas abivajaja soov ellu viia,» sõnas ta.

«Tiimil on suur vastutus, et need õiged partnerid üles leida. Meieni on praeguseks hetkeks jõudnud mõningaid südamesoove ja näeme, et midagi ülepea rasket me endi jaoks võtnud pole. On väga palju neid, kes tahavad aidata ja saavad olulistel hetkedel abiks olla,» sõnas produtsent.